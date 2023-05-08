وبهزيمة الشياطين الحمر، فإن الفارق بين مانشستر يونايتد، صاحب المركز الرابع، وليفربول، الذي يحتل المركز الخامس، تقلص إلى نقطة واحدة، رغم أنه بقيت لليونايتد مباراة مؤجلة.

وخسارة المان يونايتد، الذي لعب 34 مباراة، أمام وست هام هي الثانية على التوالي، ليصل إجمالي خسارة الفريق إلى 9، بينما تعادل في 6 مباريات وفاز في 19، واستقر رصيده عن 63 نقطة.

في المقابل، لعب ليفربول 35 مباراة، وفاز في 18 وتعادل في 8 وخسر 9 مباريات، أصبح رصيده من النقاط 62.

وكان يورغن كلوب، مدرب ليفربول، توقع سابقا غياب ليفربول عن بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وقال كلوب إنه حتى لو عزز الفريق انتصاراته في المباريات المتبقية في الدوري، فعلى الأرجح لن يؤثر هذا على المراكز الأربعة الأولى في جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال كلوب إن وضع الفرق الأخرى أفضل بكثير من وضع فريقه، مشيرا إلى أن تلك الفرق تفوز بمبارياتها.

وأضاف "لا توجد لدينا فرصة ويجب أن نبقي الفرق خلفنا".

المباريات الباقية للفريقين

من المقرر أن يتوجه ليفربول لمقابلة ليستر سيتي خارج أرضه، بينما سيستضيف أستون فيلا على ملعبه وساوثامبتون خارج أرضه. من المعقول أن نفترض أن الريدز قد يفوزون بكل هذه المباريات.

من ناحيته، سيستضيف مانشستر يونايتد ولفرهامبتون على أرضه، بينما يلتقي بورنموث خارج أرضه، ثم يستقبل تشلسي وفولهام على أرضه، وتبدو المباريات سهلة للغاية في الوقت الحالي.

ويحتاج مانشستر يونايتد إلى 9 نقاط كحد أقصى من تلك المباريات للتأكد.

تن هاغ يدافع عن دي خيا

وحول مباراة أمس الأحد، دافع مدرب مانشستر يونايتد إريك تن هاغ عن حارسه ديفيد دي خيا، وقال إنه يثق فيه بشكل كامل، رغم أنه ارتكب خطأ فادحا كلف ناديه الخسارة 1-صفر أمام وست هام يونايتد في البريميرليغ.

وسمح دي خيا لتسديدة تبدو ضعيفة من سعيد بن رحمة في دخول مرماه، ليخسر يونايتد للمرة الثانية على التوالي في الدوري.

وقال تن هاغ إنه يتمنى أن يمدد الحارس البالغ عمره 32 عاما عقده مع النادي حيث يرتبط بعقد حتى الصيف المقبل.

وأبلغ تن هاغ الصحفيين "إنه صاحب أكبر عدد من الشباك النظيفة في الدوري، لذا لم نكن سنصبح في هذا المركز دون جهده. إنه يملك ثقتي الكاملة ولا قلق بخصوص ذلك"، بحسب رويترز.

وأضاف المدرب الهولندي "هذا يحدث، لكن يجب كفريق التعامل مع الأمر ويجب إظهار الشخصية والتعافي سريعا وتحقيق انتفاضة. نريده أن يستمر ويمدد عقده".

وردا على سؤال حول إذا كان يونايتد تأثر بفوز غريمه ليفربول في 6 مباريات متتالية، قال تن هاغ "لا يتعلق الأمر بليفربول بل بنا، لأنه إذا نظرت إلى جدول الترتيب ستجد أن كل شيء يتعلق بأيدينا".

وأضاف "الأمور لم تتغير. كان يمكن أن نجعل الأمور أسهل لو انتصرنا، لكننا نحتاج إلى 3 انتصارات في 4 مباريات. كل شيء بأيدينا، ويجب أن نملك الثقة".