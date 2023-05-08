وكان بيريس أول المنطلقين، فيما اكتفى فيرستابن بالمركز التاسع في تجارب السبت، بعدما تأثر بحادث تعرض له سائق فيراري شارل لوكلير من موناكو، ما أدى الى إشهار الأعلام الحمراء مع قرار عدم إكمال التجارب.

لكن بطل العالم شق طريقه بشكل رائع واستراتيجية ناجحة تماماً ليخطف المركز الأول من زميله، فيما جاء سائق أستون مارتن الإسباني فرناندو ألونسو ثالثاً.