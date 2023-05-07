وخلال مباراة مانشستر سيتي وليدز يونايتد، مساء السبت، قرر هداف أوروبا هالاند، منح مهمة تسديد ركلة الجزاء أمام ليدز، إلى زميله الألماني إلكاي غوندوغان، الذي كان قد سجل هدفين، وأراد أن يسجل أول ثلاثية في تاريخه.

غوندوغان أضاع الركلة، وعاد بعدها ليدز يونايتد للقاء بتسجيله هدف فورا، لتصبح النتيجة 2-1، ولكن مان سيتي استطاع الحفاظ على الانتصار، وصدارة الدوري.

وبعد تسديد غوندوغان، أظهرت الكاميرا لقطة غريبة، للمدرب غوارديولا وهو يصرخ على هالاند بعبارة: "كان يجب أن تسددها أنت"، وكررها عدة مرات.

وبعد بضع دقائق، قرر غوارديولا إخراج غوندوغان من اللقاء، كما لم يقم بتحية اللاعب كما هي عادة المدرب الإسباني، مما فسره المتابعين بأنه حالة غضب على قائد الفريق بسبب تنفيذه الركلة.

وبعد اللقاء، قال غوارديولا: "أتفهم أن هالاند أراد منح صديقه فرصة لتسجيل "هاتريك"، ولكن عندما تكون النتيجة 1-0 أو 2-0، يجب أن يسدد الركلة متخصص ركلات الجزاء، وهو هالاند".

وأكد غوندوغان أنه في المرة المقبلة، "سيسدد الركلة إيرلنغ هالاند بالتأكيد".