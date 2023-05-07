وقبل انطلاق مباراة ليفربول وبرينتفورد، بالدوري الإنجليزي الممتاز، مساء السبت، عزف النشيد الوطني البريطاني بعبارة الملك، قبل المباراة على استاد أنفيلد، احتفالا بتتويج الملك تشارلز السبت.

ولكن الرد جاء سريعا من جماهير ليفربول، التي بالرغم من انصياع ناديها لاقتراح رابطة الدوري بعزف النشيد، لم تتردد في إطلاق صافرات الاستهجان المدوية تجاهه.

وكان "الريدز" قد هيأ جماهيره لهذه "الفقرة" قبلها بأيام.

وقال ليفربول على موقعه الإلكتروني "منذ أكثر من أسبوع بقليل، تواصلت رابطة الدوري الإنجليزي مع جميع الأندية المحلية، واقترحت بشدة الاحتفال بهذه المناسبة التاريخية عبر المباريات على أرضها نهاية هذا الأسبوع، وقدمت قائمة بالأنشطة التي يمكن للأندية المشاركة فيها".

وأضاف النادي أنه قبيل انطلاق المباراة، "من المقرر أن يتجمع اللاعبون والمسؤولون حول دائرة المنتصف عند عزف النشيد الوطني، بالطبع، الأمر يعود إلى كل شخص لتحديد كيفية الاحتفال في أنفيلد يوم السبت بهذه المناسبة، ونعلم أن بعض المشجعين لديهم آراء قوية حول هذا الموضوع".

أشعلت جماهير نادي ليفربول لكرة القدم مواقع التواصل الاجتماعي، بعبارات مناهضة للملك تشارلز، في يوم تنصيبه الرسمي ملكا لبريطانيا.

وبينما كان الملك تشارلز يتوجه لكنيسة ويستمنستر أبي، حيث يتم تتويجه بشكل رسمي أمام أنظار الملايين حول العالم، اشتعلت حملة أخرى من جماهير ليفربول.

وانتشرت مئات المنشورات من جماهير ليفربول، تمجد أسطورة النادي كيني داغليش الملقب بـ"الملك"، وانتشرت عبارة "هناك ملك واحد"، في تحد لملك البلاد الجديد.