وأقيمت المباراة على ملعب "أنفيلد" ضمن منافسات الجولة 35 من عمر بطولة الدوري الإنجليزي 2022 -2023.

وأشرك برنتفورد خمسة مدافعين في محاولة للوقوف أمام هجمات ليفربول، لكن شباكه اهتزت في الدقيقة 13.

وحوّل فيرغيل فان دايك تمريرة فابينيو العرضية إلى صلاح ليحرز هدفه 100 في "أنفيلد".

وانطلق برايان مبيمو في هجمة مرتدة وتفوق على فان دايك ليضع الكرة في المرمى لكن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل وهو ما أكده حكم الفيديو المساعد في الدقيقة 40.

وأهدر داروين نونيز وكودي جاكبو فرصتين لليفربول، فيما سدد برنتفورد كرة واحدة على المرمى ليصبح هدف صلاح كافيا لتحقيق الفوز.

وبهذه النتيجة وصل رصيد ليفربول للنقطة 62 في الترتيب الخامس، بينما توقف رصيد برينتفورد عند النقطة 50 في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي.