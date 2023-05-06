ويستضيف أوراوا ريد دايموندز الياباني، على استاد سايتاما الشهير، الهلال السعودي، في إياب نهائي دوري أبطال آسيا لموسم 2022-2023، بعد انتهاء موقعة الذهاب في الرياض، بنتيجة 1-1.

رقم تاريخي

ويسعى الهلال لتعزيز رقمه القياسي بتحقيق اللقب الخامس في دوري أبطال آسيا، والاحتفاظ باللقب بعد تغلبه على بوهانغ ستيلرز في نهائي النسخة الماضية عام 2021.

وفي حال الانتصار، سيكون الهلال أول ناد آسيوي يحقق اللقب 3 مواسم متتالية، كما إنه سيصل للبطولة رقم 5، الرقم الأعلى في القارة.

عقبات النهائي

ويفقد الهلال جهود المهاجم سالم الدوسري، صاحب هدف فوز السعودية التاريخي على الأرجنتين في كأس العالم 2022، بعد طرده في لقاء الذهاب، عقب تسجيله هدف الهلال.

ومن المتوقع غياب القائد ولاعب الوسط سلمان الفرج أيضا للإصابة، لكن دياز يثق في قدرة فريقه على تعويض غياب الثنائي المؤثر.

وأضاف: "لدينا فريق كبير وسنواجه عددا كبيرا من الجماهير هنا، لكننا اعتدنا ذلك".

وواصل دياز الذي خسر من أوراوا في نهائي 2017 في فترته الأولى مع الهلال: "فريقنا يتحلى بالخبرة وعاش اللاعبون تجارب عديدة مشابهة ونتطلع للفوز باللقب".

النهائي الثالث بين الغريمين

ويعتبر لقاء السبت، النهائي الثالث بين الهلال وأوراوا، على عرش الكرة الآسيوية، بعد نسختي 2017 و2019.

في 2017: تكرر سيناريو الذهاب لهذه النسخة، حيث تعادل الفريقان بنتيجة 1-1 في الرياض، لكن أوراوا حسم النهائي بهدف قاتل في الإياب، وانتصر 1-0 في اليابان.

في 2019: رد الهلال الاعتبار لجماهيره، وهيمن على اللقائين، فانتصر 1-0 في الرياض، و2-0 في اليابان.

قضية ليونيل ميسي

رفض رامون دياز مدرب الهلال السعودي الحديث عن تكهنات بشأن محاولة ناديه التعاقد مع ليونيل ميسين في ظل تركيزه بمواجهة أوراوا بإياب نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم السبت.

وارتبط ميسي بالانتقال بعرض مغر إلى بطل آسيا أربع مرات بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان في نهاية الموسم، وتأتي الخطوة بعد انتقال كريستيانو رونالدو إلى النصر السعودي في يناير الماضي.