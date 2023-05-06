على الرغم من مراسم التتويج، من المقرر أن يستمر جدول الدوري الإنجليزي الممتاز كما هو مخطط له، دون تأجيل، ولكن مع إضافة بعض "التعديلات".

يستعد مانشستر سيتي لاستضافة ليدز يونايتد، ويسافر تشلسي إلى بورنموث، ويستقبل نيوكاسل أرسنال، في أبرز مباريات هذه الجولة 35 "المهمة" من منافسات البريميرليغ.

لكن كيف سيتأثر الدوري الإنجليزي الممتاز بالتتويج؟