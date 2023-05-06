يجري تتويج الملك تشارلز وقرينته الملكة كاميلا في كنيسة ويستمنستر، السبت، وفق مواعيد دقيقة، مما سيؤثر على بعض تفاصيل الدوري الإنجليزي الممتاز.
على الرغم من مراسم التتويج، من المقرر أن يستمر جدول الدوري الإنجليزي الممتاز كما هو مخطط له، دون تأجيل، ولكن مع إضافة بعض "التعديلات".
يستعد مانشستر سيتي لاستضافة ليدز يونايتد، ويسافر تشلسي إلى بورنموث، ويستقبل نيوكاسل أرسنال، في أبرز مباريات هذه الجولة 35 "المهمة" من منافسات البريميرليغ.
لكن كيف سيتأثر الدوري الإنجليزي الممتاز بالتتويج؟
- عادة ما يحظى يوم السبت بالنصيب الأكبر من مباريات الجولة، لكن بسبب التتويج، ستشهد الجماهير 5 مباريات فقط يوم السبت، من أصل 10.
- بسبب موعد انطلاق التتويج التاريخي، ظهرا، بتوقيت لندن، لن تقام مباراة الظهيرة الشهيرة، التي تنطلق في الساعة 12:30 بتوقيت لندن.
- مباريات الجولة ستنطلق في الساعة 3:00 ظهرا بتوقيت لندن، بعد انتهاء مراسم التتويج.
- بسبب الحضور الكبير المتوقع لمراسم التتويج في لندن، قررت رابطة الدوري إقامة مباراة واحدة في لندن، يوم السبت، وهي مباراة توتنهام وكرستال بالاس.
- دفعت الرابطة لقاء وست هام ومانشستر يونايتد إلى يوم الأحد، ولقاء فولهام وليستر سيتي إلى الإثنين. وكلاهما يقام في لندن.
- سيتم عزف نشيد "ليحفظ الله الملك" في ملاعب الأندية المستضيفة، لأول مرة، بعد أن تواصلت رابطة الدوري الإنجليزي مع الأندية التي تخوض مباريات على أرضها واقترحت بشدة المشاركة في الاحتفال بهذه المناسبة التاريخية.