هدف المباراة الوحيد جاء في الدقيقة السادسة من الوقت الإضافي الأول عن طريق التونسي علي معلول من ركلة جزاء اكتسبها اللاعب البديل محمود عبد المنعم "كهربا".

ماراثون الـ120 دقيقة

• امتدت المباراة للأشواط الإضافية بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بدون أهداف بعد تألق حراس المرمى في اللقاء.

• للمرة الأولى في مباريات كأس السوبر المصري التي تقام على استاد محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبوظبي، تمتد المباراة للوقت الإضافي.

• تأثر الأهلي وبيراميدز بدنيا في الأشواط الإضافية، ما تسبب في زيادة الفرص لكلا الفريقين، بسبب وجود المساحات الكبيرة في الملعب بعد انخفاض معدلات اللياقة البدنية عند المدافعين ولاعبي الوسط.

• خاض النادي الأهلي مباراتين من قبل في كأس السوبر المصري في العاصمة الإماراتية أبوظبي وخسر في المرتين أمام الزمالك بركلات الترجيح.

• الأهلي الذي لم يعرف التتويج بكأس السوبر المصري في ملاعب الإمارات باستثناء استاد هزاع بن زايد، احتفل للمرة الأولى في العاصمة بفوز غال على منافسه الأزرق.

البطولة الثالثة

• المدرب السويسري مارسيل كولر نجح في التتويج بالبطولة الثالثة له مع النادي الأهلي في موسمه الأول، وما زال ينافس على بطولات أخرى.

• توج كولر مع الأهلي ببطولتي لكأس السوبر، وبطولة كأس مصر، كما يتصدر الدوري المصري، ووصل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، مع الاستمرار في المشاركة بكأس مصر بنسخته الجديدة.

• الأهلي يحلم بالفوز بسداسية تاريخية خلال الموسم الحالي، الذي شهد في بدايته التعاقد مع المدرب السويسري بطموحات وأحلام كبيرة، تحققت أغلبها حتى الآن.