وفي تصريحات خاصة لموقع "سكاي نيوز عربية" قال أندريا بارزالي المتوج بثمانية ألقاب للدوري الإيطالي مع فريقه يوفنتوس خلال الفترة من 2012 وحتى 2019 : "فريق نابولي استحق التتويج بلقب " سكوديتو" هذا الموسم، بفضل ما قدمه من مستوى مميز طوال الموسم، حيث ظهر بأداء قوي في مختلف مبارياته، ولفت الأنظار بعروضه الجيدة ولاعبيه المتألقين، وبالتالي كانت اللقب مستحقا للفريق الأفضل أداء هذا الموسم ".

وأضاف أندريا بارزالي بأن المنافسة في الدوري الإيطالي لم تكن سهلة في ظل وجود فرق كبيرة لها إمكانيات فنية عالية وتنافس بجدية على الألقاب والبطولات.

فرحة خاصة بلقب الدوري الإيطالي

عن الفرحة الكبيرة التي تناقلتها مختلف وسائل الاعلام العالمية لجماهير ولاعبي نابولي بالتتويج بلقب الدوري الايطالي واهمية الفوز بلقب " السكوديتو" أكد أندريا بارزالي الذي توج أربعة ألقاب متتالية في كأس إيطاليا أن فرحة التتويج باللقب لها وقع خاص وتصاحبها فرحة استثنائية يصعب التعبير عنها لأن حصد اللقب أمام نخبة من المنافسين الكبار يعد نجاحا باهرا. لافتا إلى أن الفريق المتوج هو الأفضل على الساحة الأيطالية.

وأضاف بأنه عاش أفضل اللحضات مع فريقه يوفنتوس، ولايزال إلى اليوم يفتخر بالذكريات الجميلة التي عاشها وهو يحتفل بالتتويج.

وصف المدافع الإيطالي أندريا بارزالي الذي خاض 73 مباراة دولية مع منتخب "الآزوري"، لحظة التتويج ببطولة كأس العالم 2006، بأنها الفرحة التاريخية التي لا يمكن أن ينساها، لأنها إنجاز كبير يحلم بتحقيقه كل لاعب، معتبرا أن الفوز بالمونديال فخر لم ينل شرفه سوى عدد قليل من اللاعبين في العالم.

وشدد على أن رفع كأس العالم مع المنتخب الإيطالي ستبقى الذكرى الأهم في مسيرته الكروية بعد أن إعتزل اللعب .

موسم جيد لليوفي رغم الأزمات

تحدث أندريا بارزالي أسطورة نادي يوفنتوس عن الموسم الذي يعيشه فريقه في ظل الصعوبات التي عرفها خاصة بعد أن تم خصم 15 نقطة من رصيده ثم تم إعادتها من جديد.

وإعتبر مسيرة فريق السيدة العجوز حتى الآن جيدة ، لأنه وصل إلى الدور نصف النهائي لكأس إيطاليا، ونفس الدور أيضا في مسابقة الدوري الأووربي.

بالاضافة إلى إحتلال المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، وينافس من أجل انتزاع إحدى البطاقات المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

دخول عالم التدريب

كشف أندريا بارزالي عن رغبته في دخول عالم التدريب بعد اعتزال اللعب، والاستفادة من خبرته الكروية وتجربته الطويلة، وبالتالي اختبار قدراته في هذا المجال.

وأضاف بأنه خاض تجربة مهمة كمساعد للمدرب ماوريسيو ساري في الموسم الماضي عندما كان مدربا ليوفنتوس، وذلك بهدف الحصول على شهادة الاحتراف في التدريب، وأنه يخوض اليوم تجربة جديدة مع مدربي المراحل السنية للمنتخبات الايطالية بهدف التعرف على العمل القاعدي، ومزيد اكتساب المهارات التدريبية.

وتمنى أن يوفق في دخول عالم التدريب والنجاح في الانضمام إلى الأجهزة الفنية الإيطالية الناجحة في هذا المجال .

يوفنتوس إرث كبير

شدد لاعب كرة قدم الإيطالي أندريا بارزالي على أن اللعب في صفوف نادي يوفنتوس الإيطالي يعد مسؤولية كبيرة لاي لاعب، لأنه نادي كبير وعريق ليس فقط على المستوى الإيطالي وإنما في مختلف دول العالم.

وأضاف بارزالي بأن فريقه يملك جماهيرية واسعة وملايين المشجعين حتى في الدول العربية ولديه إرث كبير.

وأوضح بأن اللاعب الذي يرتدي قميص يوفنتوس لديه مسؤولية كبيرة بأن يكون بمستوى هذا الاسم والشعار والالتزام ، فهي مسؤولية كبيرة أن تكون ضمن أسرة يوفنتوس.