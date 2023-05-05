فريق بيراميدز كان يستعد لمواجهة الاتحاد السكندري في الجولة 27 بالدوري المصري الممتاز مساء الجمعة، لكنه وجد نفسه على موعد مع النادي الأهلي في نهائي كأس السوبر في نفس التوقيت على استاد محمد بن زايد، ليتجدد حلم اللقب الأول الذي تنتظره خزائن النادي الأزرق.