بعد مناوشات وسلسلة من البيانات بين الزمالك واتحاد الكرة المصري، آلت الأمور إلى انسحاب بطل الدوري الممتاز من بطولة كأس السوبر، والاستعانة بنادي بيراميدز وصيفه، لمواجهة الأهلي بطل كأس مصر في لقاء تستضيفه دولة الإمارات على استاد محمد بن زايد في العاصمة أبوظبي يوم الجمعة.
المدرب السويسري للنادي الأهلي، مارسيل كولر، تبعثرت أوراقه لبطولة السوبر، بعد أن تغير المنافس من الزمالك إلى بيراميدز وذلك عقب وصول الفريق إلى العاصمة الإماراتية لخوض اللقاء.
تغيير الخطط
- تبدلت استعدادات الأهلي الذي درس فريق الزمالك على مدار الأيام الماضية من خلال تسجيلات لمباريات الأبيض، ليصبح لزاما عليه الاستعداد بداية من نقطة الصفر لفريق بيراميدز الذي يختلف فنيا في طريقة اللقب والأفراد والجهاز الفني عن نظيره الأبيض.
- كولر قرر الاجتماع باللاعبين بعد معرفة منافسهم الجديد في بطولة كأس السوبر، وطالبهم بالتركيز واتباع التعليمات الفنية بدقة خلال 72 ساعة قبل المباراة، هي كل ما يملكه الفريق لدراسة منافسه لتحقيق بطولة جديدة.
- اعتمد كولر ومعاونيه على دراستهم لفريق بيراميدز قبل ثلاثة أسابيع، عندما لعب الفريقان في نهائي كأس مصر، وتوج الأحمر بعد الفوز بنتيجة (2-1)، ليحرم منافسه من تحقيق أول لقب في تاريخه.
- المدرب السويسري سيغير الكثير من خططه لمباراة بيراميدز بعد أن كان قد توصل إلى التشكيل الأمثل وطريقة اللعب لمواجهة الزمالك استنادا على دراسته للمنافس الأبيض الذي يمر بواحدة من أسوأ فتراته، ما جعل كولر يفكر في طريقة تمنحه الاستحواذ والضغط المبكر للتسجيل في بداية المباراة وتحقيق نتيجة كبيرة استغلال لحالة المنافس السيئة، لكن تبدل الأمر مع بيراميدز الذي وقف ندا صعبا أمام الأحمر في نهائي كأس مصر قبل أيام.
القائمة الحمراء
- شهدت قائمة النادي الأهلي استبعاد أكثر من لاعب، لأسباب فنية وطبية، وعلى رأس المستبعدين جاء نجم وسط الفريق عمرو السولية.
- مدافع الفريق رامي ربيعة جاء ضمن المستبعدين، مع التونسي الشاب محمد الضاوي "كريستو"، بالإضافة إلى الثنائي الغائب لفترة طويلة بسبب الإصابة، أكرم توفيق وكريم فؤاد.
- وعاد أيمن أشرف مدافع الفريق للخروج من القائمة لأسباب فنية، بالإضافة إلى البرازيلي المغضوب عليه من المدرب السويسري، برونو سافيو، ومهاجم الفريق شادي حسين، مع الثلاثي الشاب، كريم الدبيس ورأفت خليل وحمزة علاء، وجميعهم يغيب لأسباب فنية.
كيف يخوض الأهلي اللقاء؟
- المحلل الفني لقناة النادي الأهلي، أيمن غيلبرتو، قال في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية" حول خطط المدرب كولر لخوض السوبر: "تغيير المنافس لن يشكل أزمة كبيرة لدى الأهلي ومدربه، بسبب خوض الأحمر مباراتين ضد بيراميدز في أقل من شهر، ما يجعله كتابا مفتوحا للمدرب السويسري ومعاونيه".
- أضاف أيمن: "الأهلي في حالة فنية جيدة مؤخرا، ويقوم المدرب بالتدوير في مشاركة اللاعبين للابتعاد عن الإصابات العضلية والإرهاق، وفي كرة القدم الانتصارات تجلب الانتصارات، وهذا ما يحدث مع الأهلي في مبارياته الأخيرة، الأمر الذي يمنحه عامل قوة كبيرة ضد بيراميدز الذي ودع الكونفدرالية أمام منافس متواضع".
- أشاد محلل قناة الأهلي بأداء فريقه الدفاعي أمام الرجاء المغربي في آخر ظهور للفريق في دوري أبطال إفريقيا، وخروجه بالتعادل السلبي في الدار البيضاء لبلوغ نصف نهائي بطولته القارية المفضلة، مضيفا: "الأهلي قدم مباراة دفاعية رائعة، ومن قبلها رأينا الحالة الطيبة لهجومه، الفريق مكتمل باستثناء بعض الإصابات التي أبعدت لاعبين مثل عمرو السولية، لكن يمتلك الجهاز الفني أكثر من بديل مميز".