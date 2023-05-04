بعد مناوشات وسلسلة من البيانات بين الزمالك واتحاد الكرة المصري، آلت الأمور إلى انسحاب بطل الدوري الممتاز من بطولة كأس السوبر، والاستعانة بنادي بيراميدز وصيفه، لمواجهة الأهلي بطل كأس مصر في لقاء تستضيفه دولة الإمارات على استاد محمد بن زايد في العاصمة أبوظبي يوم الجمعة.