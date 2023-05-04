وسجل هالاند (22 عاما) هدفه الـ35 في الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي الممتاز خلال مباراة فريقه مانشستر ستي ضد وست هام التي انتهت بنتيجة 3- صفر.

وأحرز هالاند الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة الـ70 من عمر المباراة المؤجلة من المرحلة 28 من الدوري.

وكان المهاجم النرويجي عادل الرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف للاعب واحد في موسم واحد في البطولة الإنجليزية، والمسجل باسم اللاعبين أندي كول (1993-1994) وألان شيرر (1994-1995)، الأحد الماضي، عندما أحرز هدفا في مرمى فولهام.

وبالهدف الذي أحرزه في فولهام، حطم هالاند رقما قياسيا صمد 92 عاما.

وأصبح أول لاعب يحرز أكثر من 50 هدفا في كل المسابقات في موسم واحد منذ نحو قرن.