جاءت تصريحات قيس سعيّد خلال زيارته مقر وزارة الداخلية، حيث التقى الوزير كمال الفقي، وعددا من القيادات الأمنية.

وشدد على أن "الثغرات التي حصلت في تأمين بعض المقابلات الرياضية مؤخرا يجب ألا تتكرر مستقبلا".

وكانت مباراة الترجي التونسي ضد شبيبة القبائل الجزائرية، السبت، ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا، شهدت أعمال شغب.

وتأخرت الشوط الثاني من المباراة، التي أقيمت على ملعب "حمادي العقربي" في رادس قرب تونس العاصمة، قرابة 40 دقيقة، بسبب الاشتباكات بين جماهير الترجي وقوات الأمن.

واندلعت النيران في إحدى الزوايا الجنوبية للملعب بسبب إلقاء الشهب النارية "الشماريخ".

ورد الأمن بإطلاق الغاز المسيل للدموع، لتعم حالة من الفوضى في المدرجات.

وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 1- 1، وتأهل الترجي إلى الدور نصف النهائي في البطولة، مستفيدا من فوزه في مباراة الذهاب بهدف نظيف.

شغب في مباراة الرجاء البيضاوي والأهلي المصري

ووقعت أعمال شغب بالتزامن في مباراة الرجاء البيضاوي المغربي ضد الأهلي المصري، وضمن الدور نفسه في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وسبقت المواجهة أحداث شغب في محيط الملعب وتدافع بسبب استياء الجماهير من عدم تمكنهم من دخول الملعب، مما أسفر عن وفاة سيدة بالغة من العمر 29 عاما.

ولم يستثمر الرجاء الرياضي المغربي عاملي الأرض والجمهور من أجل تحقيق "ريمونتادا" ليتأهل ضيفه الأهلي المصري إلى نصف نهائي.

وصعد الأهلي إلى نصف نهائي البطولة بعد التعادل السلبي في المباراة، علما بأنه تفوق على الفريق المغربي 2- صفر في مباراة الذهاب.

ومن المقرر أن يواجه الترجي التونسي الأهلي المصري في نصف نهائي البطولة.

بيان الكاف

واستدعى وقوع أعمال شغب في مباراتين بدوري أبطال إفريقيا ردا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف".