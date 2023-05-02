وكشف المنسق الإعلامي للشركة المنظمة "بريزنتيشن سبورت" محمد مراد، أنها قادرة على إنهاء كافة الترتيبات والإجراءات لأي من الناديين الموافقين على لعب السوبر المصري، من دون أن يكشف عن اسميهما.

وأضاف مراد لـ"سكاي نيوز عربية": "سيتم الإعلان (عن الطرف الآخر في اللقاء) خلال ساعات، وإنهاء الترتيبات الخاصة بالسفر حال وصول إخطار من الاتحاد المصري بالفريق البديل للزمالك".

ومن المتوقع أن يشارك بيراميدز أو طلائع الجيش في مباراة السوبر أمام الأهلي، وفقا للوائح الاتحاد.

ماذا حدث؟

• أعلن الزمالك اعتذاره عن خوض المباراة أمام الأهلي، على خلفية تعليق عقوبة إيقاف لاعب الأهلي محمود عبد المنعم "كهربا".

• قال مرتضى منصور رئيس الزمالك الصادر بحقه حكم قضائي بعزله من منصبه، بعد تنفيذه حكما بالحبس لمدة شهر في قضية سب وقذف محمود الخطيب رئيس الأهلي: "الزمالك لن يشارك في مهزلة"، وإنه "من غير المقبول ما تم في أزمة عقوبة كهربا".

• كانت لجنة الاستئناف "التظلمات" باتحاد الكرة المصري، قررت تعليق عقوبة كهربا، الصادرة من لجنة الانضباط التي أعلنت في وقت سابق إيقاف لاعب الأهلي 12 مباراة مع تغريمه مليون جنيه، بسبب هتافات مسيئة مع جماهير ناديه عقب مباراة الزمالك في الدوري.

• أضاف منصور في فيديو بثه عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": "لا نأخذ قراراتنا من وسائل التواصل الاجتماعي. قراراتنا بناء على مصلحة النادي، ولن يحافظ على مصلحة النادي أكثر من مجلسه المنتخب من الجمعية العمومية".

• أوضح أن "عقوبة كهربا تأجلت أكثر من مرة. الأمر يستفز جماهير الزمالك، وأعتذر للجماهير الزملكاوية في مصر والإمارات عن عدم حضور الفريق ولا يمكن أن نلعب في هذه الظروف".

• كشف عضو الاتحاد المصري إيهاب الكومي في تصريحات صحفية، أن نادي بيراميدز سيشارك في الكأس السوبر بدلا من الزمالك بحال تأكيد انسحابه، وذلك وفقا للوائح.