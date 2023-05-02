واحتفل كلوب بهدف لاعبه ديوغو جوتا في الوقت المحتسب بدل الضائع، بمواجهة الحكم الرابع جون بروكس، قبل اتهام الحكم بول تيرني بمحاولة "الثأر ضد ليفربول"، بعد المباراة.

وتم منح كلوب البطاقة الصفراء بسبب تصرفاته "غير الرياضية"، ولكن اتحاد الكرة يحاول تطبيق خصم بالنقاط، لمعاقبته على سلوكه.

رئيس منظمة دعم الحكام في بريطانيا، مارتن كاسيدي، يريد فرض عقوبة صارمة تتجاوز "الغرامة".

قال كاسيدي لصحيفة إكسبريس: "ما لم يبدأ اتحاد الكرة في معالجة هذا السلوك بخصم النقاط، فلن يتغير أبدا.. منح ليفربول غرامة قدرها 30 ألف جنيه إسترليني ليس لها تأثير حقيقي. ابدأ في منحهم خصومات من النقاط وشاهدهم يصمتون".

وفي حديثه إلى قناة "سكاي سبورتس" بعد المباراة بشأن الحكم تيرني، قال كلوب: "أنا حقا لا أعرف ما الذي يواجهه ضدنا، لقد قال إنه لا توجد مشاكل ولكن هذا لا يمكن أن يكون صحيحا".

واعتبر كاسيدي، وهو مشجع سابق لنادي ليفربول، أن يورغن كلوب أصبح مدعى للخجل في ليفربول.

وأضاف: "لا أعرف كيف يمكنه تبرير الأفعال التي يقوم بها منذ أيامه في دورتموند. أنا لا أقبل فكرة "العاطفة". كمشجع لليفربول هل كان بوب بيزلي أو كيني داغليش أو بيل شانكلي غير متحمسين مثل يورغن كلوب؟ بالطبع كانوا كذلك لكنهم لم يظهروا نفس السلوك مثله ".