وفي فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، تفجر شجار عنيف، بين لاعبي ريال مدريد وبارتيزان، بينما كان النادي الصربي متقدما بالنتيجة 95-80.

الشجار بدأ بعد تدخل عنيف لصانع ألعاب ريال مدريد، سيرجيو لال، على لاعب باريتسزان، الأميركي بونتر، مما أشعل الشجار العنيف.

الحكام أوقفوا اللقاء، مع تبقي دقيقتين، ولكن رابطة "يورو ليغ" قررت إبقاء بارتيزان منتصرا.

الشجار العنيف جاء أمام أنظار عدد من نجوم كرة القدم، وأولهم البرازيلي فينيسيوس، الذي حضر اللقاء برفقة زميله في ريال مدريد، فيديريكو فالفيردي.

كما تفاعل مع اللقاء أسطورة الفريق راؤول غونزاليس، حتى دخل في مشادة كلامية مع لاعبي بارتيزان.