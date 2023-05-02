التصدي الناجح للحارس الدولي الإنجليزي بيكفورد جاء بعد "تخطيط خاص" قبل المباراة.

أحد الصحفيين المتواجدين في ملعب كينغز باور معقل ليستر التقط صورة لقنينة الماء الخاصة بحارس مرمى إيفرتون والتي كشفت عن سر تصديه لركلة الجزاء.

بيكفورد وضع على القنينة رسما مرفقا يظهر أن ماديسون يميل التسديد في وسط المرمى بنسبة 60 بالمئة.

وفي وقت تسديد الركلة، تظاهر بيكفورد بأنه يتنقل بين اليسار واليمين، ليخدع ماديسون، لكن حارس إيفرتون قرر البقاء في المنتصف ونجح بالفعل من إبعاد ركلة الجزاء ليمنع فريق ليستر من التقدم بنتيجة 3-1 في الشوط الأول.

وقال بيكفورد لشبكة سكاي سبورتس إنه قام بعمل بحث عن ركلات الجزاء التي نفذها جيمس ماديسون ووضع بحثه على قنينة المياه الخاصة به قبل أن يتوقف بشكل حاسم خلال تعادل إيفرتون 2-2 على ليستر سيتي.