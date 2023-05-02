ونشر النادي على حسابه الرسمي في "تويتر" تغريدة قال فيها: "قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور بالإجماع الاعتذار عن عدم المشاركة في بطولة كأس السوبر المصري المقرر إقامتها يوم 5 مايو الجاري في دولة الإمارات".

وأوضح البيان الصادر عن النادي أن منصور أكد أن القرار جاء "بسبب سلسلة من القرارات المتعنتة والمستمرة من اتحاد الكرة بداية من أزمة قيد الصفقات الشتوية وحرمان الفريق من مجهودات اللاعبين الجدد وصولا إلى أزمة إيقاف اللاعب محمود عبد المنعم كهربا".

وأضاف البيان أن منصور "حرص على توجيه الاعتذار للإمارات والمنظمين وجماهير الزمالك والأهلي التي قامت بحجز تذاكر اللقاء مؤكدا أن القرار جاء حفاظا على حقوق الزمالك في ظل محاباة اتحاد الكرة للطرف الآخر".