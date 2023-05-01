ضمن أرسنال بالفعل العودة إلى دوري أبطال أوروبا بعد غياب دام 6 سنوات، لكنه ترك السيطرة على سباق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز يفلت من يديه بخسارة مؤلمة 1-4 من منافسه مانشستر سيتي، الأسبوع الماضي.

والآن أصبح مانشستر سيتي المرشح الأكبر للدفاع عن لقبه بعد أن عاد للصدارة، لكن أرتيتا قال إن الخسارة لم تقلل من طموحات لاعبيه.

وقال أرتيتا قبل مباراة الثلاثاء على أرضه ضد تشلسي: "ما زلنا غير راضين، ما زلنا مستاءين ونريد المزيد".

ومع بقاء 5 مباريات لأرسنال و6 مباريات لمانشستر سيتي، أصر أرتيتا على أن "الكثير من الأشياء ستحدث" في السباق على اللقب.

ويتصدر سيتي الترتيب الآن مرة أخرى بعد فوزه 2-1 على مضيفه فولهام، الأحد، ليبتعد بنقطة واحدة عن أرسنال، الذي تصدر الترتيب لمدة 247 ليلة هذا الموسم ويمكنه تصدر السباق الثلاثاء بفوزه على تشلسي.

كيف يستطيع أرسنال تحقيق "المهمة المستحيلة"؟