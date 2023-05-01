كشفت تقارير إعلامية أن برشلونة الإسباني بات قريبا من الاتفاق مع لاعبه لامين يامال على عقد جديد، في الوقت الذي يضع به الغريم التقليدي ريال مدريد عينيه على الشاب الموهوب.