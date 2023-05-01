ولم يتمالك المدرب الألماني نفسه من الفرحة، وقام بالركض والاحتفال بهدف جوتا، الأمر الذي سبب له شدا عضليا في منطقة الفخذ.

وأظهرت مقاطع فيديو مدرب ليفربول وهو يمسك بالعضلة الخلفية للفخذ، أثناء عودته إلى مقاعد بدلاء فريقه.

وأحرز البديل جوتا هدفا في اللحظات الأخيرة من الوقت بدل الضائع ليهدي ليفربول فوزا مثيرا 4-3 على توتنهام هوتسبير، وينعش آماله في التأهل إلى بطولة أوروبية الموسم المقبل.

وقبل الهدف القاتل بلحظات أدرك البديل ريتشارليسون التعادل لتوتنهام، الذي انتفض ببراعة بعد التأخر 3-صفر في أول ربع ساعة.

لكن هدف جوتا، بعد تمريرة خاطئة من البديل لوكاس مورا، أشعل الاحتفالات في أنفيلد.

وحقق ليفربول فوزه الرابع على التوالي ليقفز إلى المركز الخامس برصيد 56 نقطة من 33 مباراة، وبفارق نقطتين عن توتنهام سادس الترتيب الذي خاض 34 مباراة وحصد نقطة وحيدة في آخر أربع مباريات.

ورغم ذلك يبدو من الصعب على ليفربول دخول المربع الذهبي والتأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل حيث يتأخر بفارق سبع نقاط عن مانشستر يونايتد رابع الترتيب الذي خاض 32 مباراة.

ويتأهل صاحب المركز الخامس وصاحب المركز السادس للدوري الأوروبي في الموسم المقبل.