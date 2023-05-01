وهز ناويل مولينا وخوسيه ماريا خيمنيز وألفارو موراتا الشباك في الشوط الأول، واكتملت الخماسية بهدف عكسي من خواكين وآخر لممفيس ديباي بعد أن قلص بلد الوليد الفارق إلى 3-2.

ومع تبقي ست مباريات رفع أتليتيكو رصيده إلى 66 نقطة مقلصا الفارق مع الريال الذي فاز 4-2 على ألميريا يوم السبت.

ويتصدر برشلونة الترتيب برصيد 79 نقطة واقترب من حسم اللقب للمرة 27 بعد فوزه الساحق 4-صفر على ريال بيتيس السبت.