قال المنظمون، يوم السبت، إن ”دوري رونالدينيو العالمي للشوارع” من المقرر أن يبدأ أواخر عام 2023، وسيتضمن في البداية عملية اختبار على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يمكن للاعبي كرة القدم في الشوارع من جميع الأعمار تحميل مقاطع مصورة تظهر أفضل مهاراتهم، في محاولة للانضمام إلى أحد فرق المسابقة.

ومن المقرر أن تقام المباريات ومسابقات لعرض المهارات في مدن كبرى بجميع أنحاء العالم، وستتنافس الفرق في دوري على لقب ”بطل دوري رونالدينيو العالمي للشوارع ”، لتصبح جزءا مما سيطلق عليه ”رونالدينيو غلوب ستريت تيم” (فريق رونالدينيو العالمي للشوارع).

وفي معرض إعلانه عن المشروع، قال رونالدينيو ”نعتقد أن هناك قيمة هائلة متاحة وفرصة لا تتكرر في العمر لدعم لاعبي المستقبل”.

ليست هناك تفاصيل محددة حول الموقع المحتمل للمباريات ولا توقيت البدء بالتحديد.

انضم رونالدينيو، الحائز على لقب أفضل لاعب في العالم مرتين، إلى الوكيل الرياضي واللاعب السابق روبرتو دي أسيس موريرا، وصوفي واتس، سيدة الأعمال والمؤسس المشارك لرابطة أساطير مايك تايسون، في إطلاق دوري الشوارع.