وسجل كريستال بالاس بواسطة جوردان أيو وويلفريد زاها وجيفري شلوب في غضون 15 دقيقة بالشوط الأول، وجاء الهدف الرابع بعد الاستراحة من ركلة جزاء نفذها إبريتشي إيزي.

وسجل لفريق وست هام كل من توماش سوتشيك وميخائيل أنطونيو ونايف أكرد.

وتسببت مشاكل فنية متعلقة بدخول المشجعين في تأخير بداية المباراة 15 دقيقة، لكن المباراة جاءت ممتعة بعد ذلك وشهد الشوط الأول 5 أهداف.

واجتاز بالاس منافسه تشلسي في جدول الترتيب وأصبح في المركز 11 برصيد 40 نقطة من 34 مباراة، بينما يأتي وست هام في المركز 15 بفارق 5 نقاط عن منطقة الهبوط.

وفي مباراة ثانية اليوم السبت، انطلقت مباراة برايتون ضد ولفرهامبتون، ويبدو أنها تسير أيضا نحو الإثارة، إذا نجح برايتون في تسجيل هدفين في غضون ربع ساعة.

وأحرز الهدف الأول لبرايتون لاعبه دينيز أونداف في الدقيقة السادسة من المباراة، بينما أحرز باسكال غروز الهدف الثاني في الدقيقة 13.