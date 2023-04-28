وصرح تشافي في مؤتمر صحفي، الجمعة، بأنه "من السابق لأوانه الحديث عن ذلك (عودة ميسي). نحن نركز على المباراة القادمة أمام بيتيس والفوز بالدوري الإسباني وتحقيق اللقب المهم جدا بالنسبة لنا وللنادي والجهاز واللاعبين والذي سيمنحنا الكثير من الاستقرار".

كانت تقارير أشارت مؤخرا إلى احتمال رحيل النجم الأرجنتيني عن باريس سان جيرمان وعودته إلى برشلونة.

يستعد برشلونة لمواجهة ريال بيتيس، مساء السبت، ضمن لقاءات الجولة الـ 32 من بطولة لا ليغا.

هكذا قد يعود ميسي لبرشلونة

أما رئيس رابطة الليغا، خافيير تيباس، فأشار إلى أن عودة ميسي صعبة جدا، ولن تتم قبل أن يتم تحقيق عاملين مهمين في برشلونة:

تخفيض رواتب عدد من اللاعبين في الفريق، لإفساح مجال مالي للتعاقد مع ميسي وراتبه المرتفع.

بيع عدد من اللاعبين، من أجل تحقيق الموازنة المالية.

واستبعد تيباس عودة ميسي، لكنه أشار إلى أن الفرصة لم تنته تماما حتى الآن.