أصر الفتية والشبان على إحيائها، تحت لواء الاتحاد العراقي للعبة، التي يعد نهر دجلة المكان الأبرز لممارسة التدريبات عليها.

ورغم محدودية الاهتمام الرسمي بهذه أن اللعبة، فإن لاعبي المنتخب العراقي تمكنوا من إحراز نتائج مرضية في البطولات الإقليمية

وقال اللاعب، عمر ناصر: "المشكلة لدينا في المعدات، غير مؤهلة نحن بحاجة لمعدات رسمية يصعب دخولها إلى العراق".

ويسعى لاعبوا المنتخب العراقي إلى تحقيق نتائج مميزة في البطولة العربية المزمع إقامتها في دولة الكويت عل ذلك يسهم في زيادة الدعم المخصص لاتحاد ألعاب الشراع من قبل اللجنة الاولمبية العراقية

وتعد رياضة الشراع إحدى الألعاب الأولمبية الصعبة فهي تحتاج إلى لياقة بدنية عالية وتدريبات مكثفة في مختلف الظروف ومع ذلك يزداد إقبال الشباب على ممارستها باعتبارها لعبة لتحدي المصاعب.