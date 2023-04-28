خلال مباراة قمة الدوري السعودي، بين الاتحاد والشباب، وبينما كانت المباراة تتجه للتعادل 1-1، احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء للشباب بعد لمسة يد على مدافع الاتحاد محمد حجازي، في الدقيقة 96.

عصيان كبير

وبينما كان الشباب يستعد لاختيار المنفذ المتخصص، لحسم اللقاء المهم الذي سيعيدهم للمنافسة على اللقب، قرر المهاجم الغابوني أرون سالم بوبيندزا، المعروف بـ"أرون سالم"، تنفيذ الركلة بنفسه.

الواقعة أثارت سخط المدرب الإسباني فيسنتي مورينو وقائد الفريق، الدولي الأرجنتيني إيفر بانيغا، اللذان طالبا سالم بلابتعاد عن منطقة الجزاء، دون فائدة.

الركلة الكارثية

سالم قرر "الاستعراض" في التنفيذ، على طريقة "بانينكا"، حيث قام بركلها بطريقة خفيفة في وسط المرمى، لكن حارس الاتحاد، البرازيلي مارسيلو غروهي، فطن للخطة، وظل في مكانه، ليمسك الكرة بسهولة تامة.

عقوبة الاستبدال

المدرب مورينو قرر إخراج سالم مباشرة بعد إضاعة الركلة، وإضاعة فرصة الشباب للعودة للمنافسة على اللقب.

هدف قاتل

المباراة لم تنته إثارتها، فعاد الحكم لاحتساب ركلة جزاء للاتحاد في الدقيقة 106، بعد 16 دقيقة من انتهاء الوقت الأصلي، انبرى لها الهداف المغربي عبد الرزاق حمدالله مسجلا هدف الفوز القاتل، ومبتعدا بفريقه في الصدارة.

ما هو سجل أرون سالم في تنفيذ ركلات الجزاء؟

أرون سالم سدد ركلة جزاء وحيدة هذا الموسم، قبل 6 أشهر، خلال انتصار فريقه العريض على الطائي بنتيجة 4-0.

صراع الصدارة

بخسارة الشباب، ابتعد "الليوث" بشكل كبير عن صدارة الدوري، وأصبح خلف الاتحاد بفارق 9 نقاط، مع تبقي 6 جولات على النهاية.

انتصار الشباب كان سيجعله على بعد 3 نقاط من الاتحاد، وكان سيضعه متساويا في المركز الثاني مع النصر.