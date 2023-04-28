وطالب منصور بمنع نجمي الأهلي، محمود عبد المنعم كهربا ومحمد الشناوي، من المشاركة في كأس السوبر، بسبب إيقافهما من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم.

ويلتقي الزمالك مع الأهلي، الجمعة المقبل، في استاد محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبوظبي، في كأس السوبر المصري.

وتحدث مرتضى عبر قناة الزمالك التلفزيونية قائلا: "أنا رجل قانون وهذه هي دولة قانون، أقول مجلس إدارة الزمالك اختارني كرئيس بعثة للقاء السوبر في الإمارات والقانون يقول إن لجنة الانضباط قراراتها نافذة حتى لو هناك تظلم، واعتذرت للإدارة عن عدم سفري للإمارات في ظل منعي من دخول الاستاد لشهرين".

وواصل: "دعيت لاجتماع طارئ الأحد المقبل لدي لاعبين لجنة المسابقات أوقفت أحدهما والآخر تم إيقافه من قبل لجنة الانضباط".

وأوضح مرتضى: "اللاعب الكبير المحترم الذي أحبه شخصيا محمد الشناوي موقوف لثلاث مباريات لذا لا يحق له السفر للقاء السوبر مثلي تماما".

وأكمل: "أما اللاعب الآخر الذي أوقفته لجنة الانضباط 12 مباراة وهو كهربا لا يحق له السفر كذلك، القصة بسيطة فقرارات لجنة الانضباط تنفذ فور صدورها".

وواصل مرتضى حديثه: "لا يوجد مشكلة يجب على لجنة التظلمات أن تجتمع يوم السبت لتتخذ قراراتها، لا توقفوا كهربا لا توجد مشكلة بل نريد أن يحصل كل شخص على حقه لكن المشكلة ألا يتم تطبيق اللوائح والقانون على الجميع، وستكون مشكلة كبيرة لو سافر كلا اللاعبين وشاركا في اللقاء".

وتابع: "إن ذهبنا للقاء السوبر نريد التركيز والفوز، ولكن من أجل اللعب المساواة في الظلم عدل".

يذكر أن لجنة الانضباط أوقفت كهربا لـ12 مباراة قبل تظلم الأهلي على القرار، فيما طُرد الشناوي ضد سموحة وقررت لجنة المسابقات إيقافه 3 مباريات وتم التأكيد على أن الإيقاف لا يسري على كأس السوبر.