وتأهل إنتر الأربعاء إلى النهائي بفوزه على يوفنتوس بهدف نظيف، بعدما تعادل الفريقان 1-1 ذهابا، ثم لحق به فيورنتينا نتيجة فوزه ذهابا خارج الديار 2-صفر.

وهذه المرة الأولى التي يتأهل فيها الـ"فيولا" إلى نهائي الكأس منذ 2014 حين خسر أمام نابولي، مفرطا بفرصة إحراز اللقب الأول منذ 2001 والسابع في تاريخه.

وينافس فيورنتينا أيضا على الصعيد القاري ببلوغه نصف نهائي مسابقة "كونفرنس ليغ"، حيث يتواجه مع بازل السويسري في 12 و18 مايو.

وفي المقابل، انتهت مغامرة كريمونيزي الذي كان يمني النفس بخوض النهائي للمرة الأولى في تاريخه، بعدما أقصى نابولي متصدر الدوري من ثمن النهائي بركلات الترجيح بعد التعادل 2-2، ثم روما من ربع النهائي بالفوز عليه 2-1 في العاصمة.

وتقام المباراة النهائية في 24 مايو على الملعب الأولمبي في روما.

ويحمل يوفنتوس الرقم القياسي بعدد مرات التتويج (14)، أمام روما (9)، وإنتر (8)، ولاتسيو (7) وكل من فيورنتينا ونابولي (6).