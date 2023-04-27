ويخوض الزمالك السوبر بصفته بطلا للدوري، فيما يلعب الأهلي بصفته بطلا للكأس بعد تتويجه في أبريل الجاري على حساب بيراميدز.

أسباب تداول قرار الانسحاب

تناولت التقارير الصحفية سببان وراء الانسحاب المزعوم، وهما قرار لجنة الاستئناف باتحاد الكرة بوقف إيقاف محمود عبد المنعم "كهربا" مهاجم الأهلي، بعد استئناف النادي الأحمر على قرار لجنة التظلمات .

لجنة التظلمات كانت قد عاقبت "كهربا" بالإيقاف 12 مباراة على خلفية الأحداث التي شهدتها مباراة القمة السابقة بين الأهلي والزمالك .

السبب الثاني هو إسناد مباراة السوبر إلى الحكم المصري محمود البنا، يعاونه المساعدان المصريان هاني عبد الفتاح وأحمد توفيق طلب، وحكم رابع من الإمارات، بينما يقود تقنية حكم الفيديو VAR طاقم حكام إماراتي.

سبق للإمارات استضافة 5 مباريات سابقة لكأس السوبر، من بينها 4 كان طرفهما الأهلي والزمالك، فيما التقى قطبا الكرة المصرية 8 مرات سابقة ببطولة السوبر المصري .

الأهلي يحمل الرقم القياسي للتتويج ببطولة السوبر المصري، حيث فاز بها 12 مرة، يليه الزمالك 4 مرات، فيما ظفر باللقب مرة وحيدة أندية حرس الحدود، وطلائع الجيش، والمقاولون العرب .

نجوم الزمالك يؤيدون الانسحاب

كتب المدير الفني الأسبق للزمالك ومقدم البرامج الحالي، أحمد حسام ميدو، عبر حسابه على تويتر:

"توقعي بأن الزمالك سينسحب من مباراة السوبر. إذا انسحب الزمالك أتمنى ألا يكون تهديدا فقط ".

"أتمنى من كل قلبي أن ينسحب الزمالك من السوبر مهما كانت العواقب!! ما يحدث من المسؤولين عن الكرة في مصر فضيحة في حقهم ".

"أتمنى أن ينسى كل الزمالكاوية خلافاتهم في الوقت الحالي ويدعموا قرار المجلس في حالة الانسحاب. الزمالك ليس ناديا صغيرا حتى ينبطح المسؤولين عن الكرة هذا الانبطاح في بلد لها تاريخ كبير في كرة القدم مثل مصر ".

تبع نجم الزمالك السابق ومقدم البرامج عبر قناة الزمالك الرسمية، خالد الغندور، خط ميدو، حيث كتب عبر صفحته الشخصية على فيسبوك: "العدالة أهم من أي مباراة ".

في حال الانسحاب.. عقوبات تنتظر الزمالك

تنص المادة 64 من لائحة المسابقات لاتحاد الكرة، على أن بطولة السوبر تقام بين بطلي الدوري والكأس، وفي حالة كان بطل المسابقتين واحد، يخوض وصيف الكأس البطولة أمام بطل الدوري، وفي حالة اعتذاره تقام المباراة بين بطل الدوري ووصيفه، ثم بالترتيب .

بالتالي، في حالة انسحاب الزمالك سيشارك بيراميدز وصيف بطولتي الدوري والكأس، أمام الأهلي في السوبر .

ذكرت المادة 67 أن لائحة المسابقات تطبق على مباراة السوبر، حيث تنص اللائحة في مسابقتي الدوري والكأس على معاقبة كل من له صلة بقرار الانسحاب، وحرمان الفريق من المشاركة في مسابقة الموسم التالي .

تنص قائمة العقوبات التي أصدرها اتحاد الكرة لاحقا، على حرمان الفريق المنسحب من كأس السوبر عامين من المشاركة بالبطولة، وغرامة مليون جنيه .

"بالون اختبار"

وعلق الناقد الرياضي، طارق طلعت، على أنباء انسحاب الزمالك، قائلا لموقع "سكاي نيوز عربية":