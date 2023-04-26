يتصدر أرسنال ترتيب الدوري برصيد 75 نقطة، بينما مانشستر سيتي في المركز الثاني برصيد 70 نقطة، لكن الأخير لديه مباراتين مؤجلتين، مما يعني إن الانتصار بهما سيضعه فوق أرسنال بالترتيب.

أما انتصار مانشستر سيتي الأربعاء، فسيضعه في قمة الترتيب، قبل خوض اللقاءين المؤجلين، وسيبعد أرسنال عن القمة لأول مرة منذ نوفمبر 2022.

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مانشستر سيتي - أرسنال

الملعب: استاد الاتحاد.

المدينة: مانشستر.

الجولة 33 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

الحكم: الإنجليزي مايكل أوليفر.

تشكيلة مانشستر سيتي

الحراسة: إيدرسون – الدفاع: روبن دياز، مانويل أكانجي، كايل ووكر – الوسط: جون ستونز، رودري، إلكاي غوندوغان، كيفن دي بروين، جاك غريلش، بيرناردو سيلفا – الهجوم: إيرلنغ هالاند.

تشكيلة أرسنال

الحراسة: أرون رامسديل – الدفاع: بين وايت، أولكساندر زينشينكو، روب هولدنغ، غابرييل – الوسط: مارتن أوديغارد، توماس بارتي، غرانيت تشاكا – الهجوم: بوكايو ساكا، غابرييل مارتينيلي، غابرييل جيسوس.

أحداث اللقاء:

د7: مانشستر سيتي يتقدم مبكرا بهدف أول عن طريق تسديدة كيفن دي بروين.

د10: سيطرة كاملة لمانشستر سيتي مع بداية اللقاء.

د22: حتى الآن، لم يستطع أرسنال تهديد مرمى مانشستر سيتي بأي شكل من الأشكال.

د26: تمريرة سحرية من هالاند، ودي بروين يضيع انفرادة أمام المرمى.

د35: أول خطورة لأرسنال. تسديدة خطيرة من خارج المنطقة نفذها الغاني توماس بارتي.

د36: هالاند يضيع الهدف الثاني. تسديدته بمحاذاة القائم.