ماذا يعني بيليه؟

يُستخدم المصطلح مرارًا في التعابير الشائعة على غرار "إنه بيليه السباحة" (أو أي مجال آخر، بما فيها خارج الرياضة)، أو "مراوغة على طريقة بيليه ".

يعتبر الكثيرون بيليه أعظم لاعب كرة قدم على مر العصور، علمًا أن اسمه الحقيقي إدسون أرانتيس دو ناسيمنتو ، وتوفي في 29 ديسمبر الماضي عن عمر 82 عامًا .

بيان الحملة

تم إطلاق حملة "بيليه في القاموس" قبل 10 أيام من قبل مؤسسة بيليه، بالشراكة مع نادي سانتوس الذي تألق فيه بطل العالم ثلاث مرات بين 1956 و1974، وقناة "سبورت ف" التابعة لمجموعة غلوبو، أكبر تكتل إعلامي في البلاد.