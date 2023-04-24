ويلتقي الفريقان إيابا الأحد المقبل في العاصمة الرباط حيث يأمل متصدر الدوري المغربي في تدارك الموقف في سعيه للقب الرابع توالياً للأندية المغربية في المسابقة، والثاني في تاريخه بعد 2005.

وبدأ "الزعيم" المغربي ضاغطاً حيث حاول مباغتة الفريق المضيف عبر حمزة إيكمان الذي سدد في الشباك الجانبية (2)، ورد عليه لاعب اتحاد العاصمة أيمن محيوص بتسديدة بجانب القائم الأيمن (4).

وتمكن الفريق الجزائري من السيطرة على المجريات تدريجياً وتراجع الفريق العسكري إلى منطقته مع الاعتماد على المرتدات السريعة التي كانت خطرة ولا سيما عندما سدد أحمد حمودان بقوة أبعدها الحارس الجزائري اسامة بن بوت إلى ركنية (26).

وانفرد البوتسواني توميسانف أوريبونيي إلا أنه فشل في تخطي الحارس أيوب لكرد (29).

وقبل انقضاء الشوط الأول انبرى إبراهيم بن زازة لركلة ركنية وأرسلها عرضية أمام مرمى الجيش فأخطأ زكريا في إبعادها فتحضرت أمام السعدي الرضواني فتابعها قوية في الشباك (44).

وضغط الفريق المغربي بقوة في الشوط الثاني، وهاجم بضراوة مرمى الحارس بن بوت الذي تصدى بقبضتيه لتسديدة رضى سليم من ركلة حرة مباشرة (56).

واعتمد أصحاب الأرض على المرتدات وأرسل عبد الرحمن مزيان كرة عرضية أبعدها الحارس لكرد بأطراف أصابعه إلى ركنية، لعبها إبراهيم بنزازة فانسل زين الدين بلعيد من الخلف وحولها برأسه إلى قلب المرمى (63).

وضغط فريق المدرب الفرنسي فرناندو دا كروز بعد الهدف سعياً من أجل تقليص الفارق إلا أن الدفاع الجزائري، وتبديلات المدرب عبد الحق بنشيخة ساهمت في إبقاء التفوق كما هو حتى النهاية.

وسيفقد الجيش الملكي أحد لاعبيه البارزين رضى سليم في لقاء الإياب على ملعب "مولاي عبد الله"، بعدما تلقى بطاقة حمراء مباشرة بسبب ركله محيوص من دون كرة (90+11).

وتجنب بيراميدز المصري الساعي إلى باكورة ألقابه القارية، الخسارة بعدما اقتنص التعادل في الدقائق الأخيرة مع ضيفه مارومو غالانتس الجنوب إفريقي 1-1 على ملعب الدفاع الجوي في القاهرة.

وكان بيراميدز يطمح إلى تحقيق الفوز وبنتيجة مريحة بغية اللعب مرتاحاً في مواجهة الإياب، وباشر بتحقيق الخطورة مبكراً على مرمى الضيوف عبر ضغط متواصل، وسدد مصطفى فتحي كرة قوية علت العارضة (6)، ورد الفريق الجنوب إفريقي بتسديدة من هدافه رانجا شيفافيرو مرت عالية أيضاً (9).

وتصدى حارس مارومو واشنطن آروبي من زيمبابوي لتسديدة إسلام عيسى برغن ارتدادها من أحد المدافعين (27)، كما سدد المغربي وليد الكرتي كرة قوية مرت بجوار المرمى (28).

وصد القائم الأيمن لمرمى غالانتس تسديدة مصطفى فتحي إثر عرضية من محمد حمدي (38).

وبادر لاعبو مارومو إلى الهجوم بعد الاستراحة، وتمكن رانجا شيفافيرو من ترجمة أفضلية فريقه إلى تقدم برأسية سكنت شباك الحارس أحمد الشناوي إثر ركلة ركنية من لاكي موهومي (55).

وتألق أحمد الشناوي في الذود عن مرماه إذ تصدى ببراعة لتصويبة قوية من موندي مبامبانيسو من مشارف المنطقة حارماً الضيوف من تعزيز تفوقهم (88)، قبل أن يحصل بيراميدز على ركلة جزاء انبرى لها رمضان صبحي قوية بنجاح مدركا التعادل (90+2).

وفشل الاتحاد المنستيري التونسي في استغلال عاملي الأرض والجمهور، إذ سقط في فخ التعادل السلبي مع ضيفه اسيك ميموزا العاجي على ملعب حمادي العقربي في رادس.