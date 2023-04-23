وارتفع رصيد برشلونة إلى 76 نقطة ويتفوق بفارق 11 نقطة على غريمه ريال مدريد صاحب المركز الثاني قبل ثماني جولات من النهاية، فيما بقي أتليتيكو مدريد في المركز الثالث وله 60 نقطة.

وأنهى برشلونة سجل أتليتيكو الخالي من الهزيمة في 13 مباراة، بفضل هجمة مرتدة سريعة في الدقيقة 44 وأداء رائع من الحارس مارك - أندريه تير شتيغن الذي تصدى بشكل مذهل لمحاولة في كل شوط من أنطوان جريزمان.

وصرح توريس لمحطة (موفيستار بلس) "الفريق لعب بشكل جيد. حظينا بدعم الجماهير وانتصرنا وهذا هو المهم".

وأضاف "هذا الفوز يمنحنا الكثير من الثقة للمضي قدما. أتليتيكو كان يسير بشكل جيد وفي حالة جيدة، وهذا ما يجعل الفوز أكثر أهمية بالنسبة لنا".

وسيطر أتليتيكو في بداية المباراة أمام برشلونة الذي عانى في آخر ثلاث مباريات بجميع المسابقات وفشل في التسجيل خلالها.

وهدد الفريق الزائر، الذي فاز في آخر ست مباريات، مرمى برشلونة مبكرا بعدما استغل غريزمان فشل سيرجيو بوسكيتس في السيطرة على الكرة ليسدد من عند حدود منطقة الجزاء ارتطمت بالعارضة.

لكن تحسن أداء برشلونة وأصبح أكثر شراسة وسيطر على المباراة، وأهدر المهاجم روبرت ليفاندوفسكي فرصتين في منتصف الشوط الأول.

وعلى الرغم من سيطرة برشلونة، كاد أتليتيكو أن يهز الشباك من هجمة مرتدة قادها يانيك كاراسكو الذي توغل من اليسار وأرسل تمريرة عرضية منخفضة لغريزمان، لكن تير شتيغن تصدى ببراعة لتسديدته من مدى قريب.

وسجل برشلونة هدف الفوز بعدما سيطر رافينيا على تمريرة أمامية في الجانب الأيمن، ثم مرر إلى توريس الذي سدد من عند حدود منطقة الجزاء في مرمى الحارس يان أوبلاك.