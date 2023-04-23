وسجل محرز ثلاثة أهداف في مرمى شيفيلد يونايتد، ليصبح أول لاعب يسجل "هاتريك" في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، منذ 65 عاما.

ولكن المدرب بيب غوارديولا، كشف عن جانب آخر لفرحة محرز، وهو حالة الغضب التي يعيشها اللاعب، بسبب إبعاده عن التشكيلة الأساسية في أهم مباريات الفريق في الأشهر الأخيرة.

ماذا قال غوارديولا حول محرز؟

إنه غاضب مني عندما لا يلعب أساسيا طوال الوقت.

محرز يجعلني ألاحظ عندما يكون غاضبا، ولا يخفي الأمر.

أنا سعيد للغاية من أجل رياض، هو شخص يحب لعب كرة القدم، لقد قدم الكثير لمانشستر سيتي ونأمل أن يستمر في المستقبل.

هو ليس الرجل الذي يأتي ليقوم بعمله لوقت معين ثم يذهب إلى المنزل، بل على العكس. (إشارة إلى عدم سكوت محرز على انحسار دوره في الفريق).

إنه دائما ما يكون غاضبا معي عندما لا يلعب، لكنني أعرف جيدا جودته وفي أكبر المراحل وفي اللحظات المهمة، يكون هناك.

أعلم إنني خسرت المعركة لأثبت له إنه مهم جدا للمجموعة.

يذكر أن محرز قدم أداء ملفتا منذ عودة البطولات الأوروبية بعد مونديال 2022، قبل أن يقرر غوارديولا تقليل الاعتماد عليه، حتى أصبح لاعبا بديلا لبيرناردو سيلفا وآخرين.