وللمرة الثالثة تواليا، تابع أرسنال المتصدر نزيف النقاط في السباق نحو لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، بانتزاعه تعادلا في غاية الصعوبة ضد ضيفه ساوثهامبتون 3-3 الجمعة.

وبتلك النتيجة، أصبح طريق مانشستر سيتي أسهل لتحقيق اللقب، حيث يستطيع استرجاع الصدارة، بالانتصار في مباراتيه المؤجلتين المقبلتين.

ومع ذلك، "المدفعجية" لا يجب أن يفقدوا الأمل، فحلم الدوري لا يزال ممكنا، في حال تحقيق السيناريو الآتي: