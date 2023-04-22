وبفضل هدف محمد علي بن حمودة في الدقيقة 54، وضع الترجي قدمه اليمنى في المربع الذهبي للبطولة.

وبعد شوط اتسم بالحذر من الطرفين، افتتح بن حمودة التسجيل للضيوف بتسديدة زاحفة في الربع الأول من الشوط الثاني، علما أن الفريقين يلتقيان إيابا في تونس بعد أسبوع.

أما باقي مباريات ذهاب دور الثمانية فتقام السبت، وتجمع سيمبا التنزاني مع الوداد البيضاوي المغربي، والأهلي المصري مع الرجاء البيضاوي المغربي، وشباب بلوزداد الجزائري مع ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي.