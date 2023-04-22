وسجل الفريق اللندني هدفين متأخرين، في المباراة التي جرت بافتتاح المرحلة 31 من البطولة، ورفع أرسنال رصيده إلى 75 نقطة متقدما على منافسه المباشر مانشستر سيتي بـ5 نقاط، لكن الأخير خاض مباراتين أقل ويستضيفه الأربعاء المقبل في مباراة قمة.

ودخل أرسنال المباراة آملا في استغلال غياب مانشستر سيتي عن هذه الجولة لانشغاله بخوض مباراته ضد شيفيلد يونايتد في نصف نهائي كأس إنجلترا السبت، لا سيما أن ساوثهامبتون يحتل المركز الأخير ويهدده شبح الهبوط.

لكن ساوثهامبتون تقدم 3-1 حتى الدقيقة 88 قبل أن يرد أرسنال بهدفين منحاه نقطة واحدة.

وكان أرسنال أهدر 4 نقاط أيضا في آخر مباراتين له في الدوري، حيث تقدم على ليفربول 2-صفر في عقر دار الأخير قبل أن يكتفي بالتعادل 2-2، ثم تكرر السيناريو ذاته حيث تقدم بهدفين نظيفين مبكرين ضد جاره وستهام يونايتد قبل أن ينتزع الأخير نقطة التعادل.

ولم تكن قد مضت 28 ثانية حتى تلقى مرمى أرسنال الهدف الأول، عندما أخطأ حارس المدفعجية أرون رامسديل في تمرير الكرة فوصلت إلى الأرجنتيني كارلوس ألكاراس الذي تابعها في الشباك وسط صدمة جماهير أصحاب الأرض.

ولم يكن أرسنال قد استفاق من الصدمة الأولى حتى أضاف مهاجمه السابق تيو والكوت الثاني، إثر كرة بينية من ألكاراس (14)، والهدف هو الثاني فقط لوالكوت منذ مايو 2021.

ورد أرسنال بهدف تقليص الفارق عبر مهاجمه البرازيلي غابريال مارتينيلي، الذي تلقى كرة عرضية متقنة من باكايو ساكا ليتابعها على الطاير داخل الشباك (20).

وكانت المباراة من طرف واحد في الشوط الثاني، حيث رمى أرسنال بكل ثقله وضغط بقوة على مرمى منافسه من دون أن يشكل خطورة حقيقية على مرمى ساوثهامبتون.

ومن ركلة ركنية للضيوف، نجح فريق الساحل الجنوبي من تعزيز تقدمه من ركلة ركنية وصلت فيها الكرة عند القائم الثاني أمام المدافع الكرواتي دوي كاليتا تشار ليتابعها برأسه داخل الشباك (66).

ورمى مدرب أرسنال الإسباني ميكل أرتيتا بآخر ورقتين هجوميتين، بإشراك البلجيكي لياندرو تروسار وأدي نكيتياه، في محاولة للعودة في المباراة.

ونجح أرسنال في تقليص الفارق عندما سدد مارتن أوديغارد بيسراه كرة لولبية من مشارف المنطقة بعيدا عن متناول حارس ساوثهامبتون (88)، قبل أن يمنحه ساكا التعادل في الدقيقة الأخيرة من المباراة.