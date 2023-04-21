وفي الدوري الإنجليزي الممتاز، لا تزال تقنية حكم الفيديو المساعد نقطة خلاف، حيث اضطر رئيس الهيئة المسؤولة عن تحكيم المباريات في كرة القدم الإنجليزية المحترفة PGMOL، هوارد ويب، إلى الاعتذار للأندية في مناسبات عديدة هذا الموسم عن أخطاء باهظة الثمن وكلفت الأندية الكثير من النقاط زيادة أو نقصانا.

حتى أن ويب قاد اجتماعا طارئا مع الأندية في فبراير في محاولة للقضاء على الأخطاء بعد ارتكاب 3 أخطاء فادحة في يوم واحد من منافسات البريميرليغ.

ومع ذلك، أصرت الهيئة المسؤولة عن تحكيم المباريات في كرة القدم الإنجليزية المحترفة على أن تقنية الفار كان لها تأثير إيجابي على الرياضة، بل ونشرت مؤخرا تقريرا يزعم أن استخدامه قد تحسن بشكل ملحوظ منذ كأس العالم.

ويذكر التقرير أنه منذ البطولة، كان هناك تدخل واحد غير صحيح بتقنية الفار كل 37.5 مباراة مقابل مباراة من كل 24.3 مباراة قبل كأس العالم.

وبصرف النظر عما إذا كنت تشعر أن تقنية الفار كانت إضافة إيجابية أو سلبية إلى البريميرليغ، فقد كان لها بلا شك تأثير وسيبدو الجدول مختلفًا بالتأكيد إذا لم يتم استخدام هذه التقنية.

وفقًا لموقع "لندن وورلد" London World، سيظل آرسنال في المقدمة ولكن مانشستر سيتي، صاحب المركز الثاني، سيقلص تقدمه في سباق اللقب إلى نقطة واحدة فقط بدون اعتماد تقنية الفيديو المساعد، إذا كان سيحصل على 4 نقاط من دون الفار.

وسيكون فريقا برايتون ووست هام أكبر الفائزين، حيث حصلا ما مجموعه 5 و6 نقاط على التوالي، بدون تقنية الفار.

ومع النقاط الإضافية (من دون الفار) سيصعد برايتون مركزين من المركز السابع إلى الخامس وبفارق 3 نقاط من المراكز الأربعة الأولى.

أما وست هام، فكان من الممكن أن يشعر بمزيد من الأمان، حيث سيصبح في المركز الثالث عشر، بفارق 8 نقاط عن منطقة الهبوط على عكس النقاط الأربع التي تفصلهم حاليًا عن المراكز الثلاثة الأخيرة.

وسيكون فريق ليفربول أسوأ حالًا من دون تقنية الفار، حيث سيخسر فريق المدرب يورغن كلوب نقاطا أكثر من أي فريق آخر، حيث استفاد من تقنية الفار بحصوله على 7 نقاط إضافية ما يعني أنه سيتراجع من المركز الثامن إلى التاسع في جدول الترتيب.

جدول الترتيب بدون تقنية الفار (ما بين القوسين عدد النقاط المكتسبة أو المنقوصة بدون تقنية الفيديو المساعد):