وتم، خلال الساعات الماضية، تداول مقطع فيديو على نطاق واسع بالمواقع الاجتماعية، يظهر "الدون" وهو يقوم بـ"حركة غير لائقة" إلى جماهير الهلال، التي كانت تردد اسم النجم الأرجنتيني ​ليونيل ميسي​، أثناء خروجه من أرضية استاد الملك فهد الدولي.

وجاءت الحركة بعد هزيمة فريقه أمام الهلال السعودي بهدفين نظيفين، سجلهما أوديون إيغالو من صربتي جزاء في الدقيقتين 42 و62.

وطالبت الجماهير الجهات المسؤولة باتخاذ أقصى العقوبات في حق اللاعب البالغ من العمر 38 عاما، تصل إلى حد طرده من الدوري السعودي.

ماذا قالت الجماهير؟