وقال توخيل "إنه جبل عال جداً. يجب أن نؤمن بقدرتنا على تخطيه".

وأضاف: "إذا نظرنا إلى قمة هذا الجبل الضخم فقط، سنشعر بالإحباط، ونقول لأنفسنا إننا لن نصل إلى القمة أبدًا. علينا أن نتعامل مع كل شوط على حدة. أصعب شيء هو بدء المغامرة".

وتابع "في مباراة كرة القدم، هناك دائمًا لحظة تحظى فيها بدعم المشجعين والقليل من الحظ. إذا كان الباب مفتوحًا قليلاً، يتعين علينا وضع قدمنا داخله".

ما هي المعجزة التي يتحدث عنها توخيل؟

وكان بايرن ميونيخ خسر مباراة ذهاب ربع النهائي أمام مانشستر سيتي 0-3 الثلاثاء الماضي، ويواجه الآن ما يبدو أنه مهمة مستحيلة قبل مباراة الإياب في ميونيخ.

من جهته، قال المدافع الدولي الفرنسي للنادي البافاري بنجامان بافار "سبق وأن شاهدنا في الماضي +ريمونتادا+ (قلب النتيجة بفارق كبير). لماذا لا نفعلها نحن غدا؟.

ويحتاج بايرن ميونيخ إلى الفوز بفارق أربعة أهداف للتأهل إلى نصف النهائي أو الفوز بفارق ثلاثة أهداف وفرض التمديد أو ركلات الترجيح في حال استمر الفارق ثلاثة أهداف مساء الأربعاء في ملعب أليانز أرينا.

وأضاف بافار "نحن نعلم جيدًا أننا لم نلعب مباراة جيدة في الذهاب، والآن لدينا كلمتنا مع جمهورنا. نريد تحقيق هذا الإنجاز، وسنبذل قصارى جهدنا للفوز بهذه المباراة".

غواريولا ومخاوف!

وحذّر المدرب الإسباني السابق لبايرن ميونيخ والحالي لمانشستر سيتي جوزيب غوارديولا من قدرة النادي البافاري على تحقيق المعجزة.

وقال غوارديولا الذي أشرف على تدريب بايرن ميونيخ من 2013 إلى 2016 قبل الانضمام إلى سيتي: "لقد عملت هنا في بايرن ميونيخ وأعرف عقلية هذا النادي. إنها موجودة في كل مكان، إنها في جلد النادي. إنهم يثقون في قدرتهم على القيام بذلك".

وأضاف "عندما تكون في هذا النوع من الأندية، هناك شعور بأن أي شيء يمكن أن يحدث. لديهم تاريخ في هذه المسابقة، لقد كبروا معها".

وتابع "لقد مررت بلحظات لا تُصدق هنا، مع عائلتي. النادي استثنائي. لدي العديد والعديد من الأصدقاء. أتمنى أن يظل المشجعون هادئين غدًا".

وقاد المدرب البالغ من العمر 52 عامًا بايرن ميونيخ إلى نصف نهائي المسابقة القارية العريقة ثلاث مرات (2014، 2015، 2016) دون الذهاب إلى أبعد من ذلك.