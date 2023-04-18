وسجل صلاح هدفين لصالح ليفربول خلال فوز فريقه 6-1 ضد ليدز يونايتد ضمن الجولة رقم 31 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب "إيلاند رود".

وبفضل الهدفين ضد ليدز، انفرد صلاح بصدارة قائمة أكثر اللاعبين في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز تسجيلا للأهداف بالقدم اليسرى برصيد 107 أهداف.

وبهذا الرقم، تفوق محمد صلاح على روبي فاولر، هداف ليفربول السابق صاحب الرقم الأعلى بالقدم اليسرى، برصيد 106 هدف.

صدارة صلاح جاءت في قائمة غنية بالأساطير، بينها الهولندي روبن فان بيرسي (94 هدفا بالقدم اليسرى)، وأسطورة مانشستر يونايتد رايان غيغز (83)، والجزائري رياض محرز، الذي حل خامسا، برصيد 65 هدفا بالقدم اليسرى.

ورفع صلاح غلته من الأهداف في البريميرليغ إلى 15 هدفا، مع تبقي 8 مباريات على النهاية.