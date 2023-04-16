فقد ألغى محمد صلاح متابعته لمواطنه وزميله في المنتخب المصري محمد النني على "إنستغرام"، كرد فعل على إعجاب النني بصورة حارس مرمى فريق أرسنال "الغانرز" أرون رامسديل وهو يحتفل بضياع صلاح لركلة الجزاء في مباراة الفريقين.

وأظهرت الصورة فرح رامسديل بضياع الكرة التي مرت بجانب بالعارضة بينما كان صلاح يصرخ غاضبا على ضياعها.

وبعد إلغائه المتابعة، قام صلاح بحذف الصور التي تربطه بالنني ليرد لاعب المدفعجية بإلغاء متابعته أيضا.

وكان التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق قد حسم نتيجة مباراة ليفربول ضد أرسنال في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليغ"، في لقاء شهد إهدار محمد صلاح لركلة جزاء.