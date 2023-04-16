ورفع هالاند رصيده إلى 32 هدفا مثل صلاح من موسم 2017-2018، وما زال أمام المهاجم النرويجي ثماني مباريات.

وبحسب شبكة "سكواكا" للإحصائيات، فقد رفع هالاند رصيده من الأهداف هذا الموسم، إلى 32 هدفا، ولم يعد يفصله سوى 3 أهداف فقط، لكي يصبح الهداف التاريخي للبريميرليغ خلال موسم واحد.

وقبل أربعة أيام، أصبح هالاند أول لاعب في الدوري الإنجليزي يصل إلى 45 هدفا في موسم واحد بجميع المسابقات خلال فوز سيتي 3-صفر على بايرن ميونيخ في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا.

وبعدما رفع رصيده إلى 47 هدفا، أخرج بيب غوارديولا مدرب سيتي المهاجم النرويجي لمنحه راحة قبل مواجهة بايرن في الإياب يوم الأربعاء.

ويتأخر مان سيتي، الذي لم يخسر في آخر 14 مباراة بجميع المسابقات، بثلاث نقاط عن أرسنال المتصدر بعد خوض كل منهما 30 مباراة وقبل مواجهتهما في وقت لاحق من الشهر الحالي.

ويلعب أرسنال ضد وست هام يونايتد يوم الأحد.