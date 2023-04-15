في المباراة الأولى، استفاد الشارقة من فوزه ذهابا 2-1 لعبور عقبة عجمان الذي افتتح التسجيل مع نهاية الشوط الأول برأسية المغربي وليد أزارو إثر عرضية من التونسي فراس بالعربي (45).

ولجأ الفريقان إلى شوطين إضافيين بعدما تبادلا الفوز ذهابا وإيابا، ليحسم دجانيني تفاريس من الرأس الاخضر الموقف لصالح الشارقة بعد تسجيله هدف التعادل الذي كان كافياً لوصول فريقه إلى النهائي للمرة الثانية توالياً (106).

وطرد عبدالله صالح من عجمان مع نهاية المباراة (118).

وفي المباراة الثانية، افتتح العين التسجيل عبر البرازيلي إيريك مينيزيس بعدما استفاد من عرضية بندر الأحبابي ليسدد في شباك حارس مرمى الوصل خالد السناني (24).

لكن العين تعرض بعدها لضربة قوية بعد طرد حارس مرماه خالد عيسى لإبعاده الكرة بيده خارج منطقة الجزاء قبل أن تصل إلى مهاجم الوصل علي صالح (29).

وبعد الطرد تحولت السيطرة إلى الوصل الذي كان قريبا من إدراك التعادل مرتين، لكن رأسية الأرجنتيني توماس شانكلاي أصابت القائم (36) وتسديدة التشيلي فيليبي غوتيريس العارضة (65).

وتساوت الكفة بعد طرد مدافع الوصل الجزائري جمال بالعمري (86).