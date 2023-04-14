وتجمع العديد من لاعبي ليفربول حول الحكم سيمون هوبر في محاولة منهم لحثه على إشهار البطاقة الصفراء الثانية لرودري لاعب وسط السيتي بعد التحام قوي مع كودي جاكبو.

وقال الاتحاد في بيان الجمعة: "اعترف النادي بالفشل في ضمان تصرف لاعبيه بطريقة منظمة والتصرف بطريقة غير مناسبة".

وتابع: "فرضت لجنة تنظيمية مستقلة غرامة على ليفربول بعد جلسة استماع لاحقة".

مساعد الحكم وروبرتسون

من جانب آخر، أعلن الاتحاد الإنجليزي عدم اتخاذ أي إجراء ضد الحكم المساعد قسطنطين هاتزيداكيس بعد اعتدائه على آندي روبرتسون مدافع ليفربول.

وظهر في مقطع مصور أن مساعد الحكم رفع ذراعه نحو وجه روبرتسون، الذي اقترب منه خلال مشادة بعد صفارة نهاية الشوط الأول خلال تعادل ليفربول بنتيجة 2-2 مع أرسنال ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز (بريميرليغ)، الأحد.

وعلق هاتزيداكيس مشاركته في المباريات بينما كان اتحاد كرة القدم ينظر في الواقعة، غير أن مجلس إدارة الاتحاد قال إنه لا توجد قضية للنظر فيها.

وأظهرت كاميرات شبكة "سكاي سبورتس"، التي ركزت على الواقعة هاتزيداكيس يبدو وكأنه يرفع ذراعه ليعتدي على روبرتسون الذي أشار إلى أن الحكم المساعد أصابه في وجهه.