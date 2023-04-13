وكتب منصور عبر حسابه الرسمي على فيسبوك "وصل منذ قليل إلى أرض مصر المدرب العالمي الكولومبي كارلوس أوسوريو المدير الفني السابق لمنتخب المكسيك في كأس العالم والمدير الفني الأسبق لمنتخب بارغواي ليتسلم من الجمعة مسؤولية الفريق الأول لنادي الزمالك".

وكان منصور أعلن مطلع الأسبوع الحالي عن توصّل ناديه لاتفاق مع أوسوريو لتدريب الفريق لمدة موسم ونصف، مقابل مليون ونصف المليون دولار.

ووجه منصور رسالة إلى الجماهير قائلا: "يا جماهير الزمالك المحترمة الوفية، قفوا خلف فريقكم والجهاز الفني الجديد".

وخاض الكولومبي (62 عاماً) تجارب تدريبية عدة في الأميركيتين الجنوبية والشمالية، فيما كانت بداياته مدرباً مساعداً في الجهاز الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي في العام 2001.

وكانت أبرز محطات أوسوريو التدريبية في نيويورك ريد بولز الأميركي في 2007، وساو باولو البرازيلي في 2015، ومنتخبَي المكسيك (2015) والباراغواي (2018).