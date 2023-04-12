وبعد أن ضرب هالاند شباك بايرن ميونيخ الألماني في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في فوز مانشستر سيتي (3-0) على ملعب الاتحاد، وصل هالاند إلى هدفه رقم 45 خلال الموسم الجاري.

ويرسم هالاند لنا موسما تاريخيا، حيث يقف المهاجم الأسكندنافي على أعتاب تحطيم العديد من اأرقام القياسية، بعض منها لأساطير الجيل، ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.

أرقام تنتظر التحطيم