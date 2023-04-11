وجاء هذا التلميح بعد أن أهدر محمد صلاح ركلة جزاء في مباراة ليفربول وأرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز، الأحد.

وخلال المباراة، أدار كلوب ظهره للملعب ورفض أن يشاهد تنفيذ الركلة، وظن أن صلاح سيسجل لكنه لم يفعل.

وانتهت المباراة بتعادل الفريقين 2- 2.

وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية أن كلوب أكد أنه سيتحدث مع صلاح بشأن مهمة تسديد ركلات الجزاء في مباريات ليفربول بعد الذي حدث في مباراة أرسنال.

وخلال مؤتمر صحفي، سئل كلوب بشأن ما إذا كان صلاح سيواصل تسديد ركلات الجزاء قال: "هذا شيء سنتحدث حوله لكن ليس هنا (يقصد أمام الأضواء)".

واعتبرت "ميرور" الأمر تلميحا لتجريد صلاح من مهمة تسديد ركلات الجزاء.

وذكر كلوب أنه لم يشاهد ركلة الجزاء إلا بعد أن انتهت المباراة.

وقال:" عندما لا ترى ركلة الجزاء فإنك تتفاعل مع ما يراها الناس وعدد قليل منهم اعتقدوا أن الكرة دخلت (المرمى) لكنها لم تدخل".

وتابع: "لقد أخطأ صلاح الهدف".

ويأتي هذا الأمر بعد أن أهدر صلاح ركلة جزاء سابقا أمام فريق بورنموث في مارس الماضي.