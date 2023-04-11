وفي أكثر مباراة صعوبة منذ توليه تدريب النادي البافاري الشهر الماضي، يأمل المدرب الألماني في تحقيق فوز آخر على سيتي بعد أن قاد فريقه السابق تشيلسي إلى لقب دوري أبطال أوروبا بفوزه على فريق المدرب بيب غوارديولا في نهائي البطولة عام 2021.

وفاز بايرن متصدر دوري الدرجة الأولى الألماني بالبطولة الأوروبية البارزة ست مرات بينما لا يزال سيتي يبحث عن لقبه القاري الأول، لكن رغم هذه الألقاب يشعر توخيل بأن كل الضغوط ستكون على فريق مانشستر سيتي.

وقال توخيل للصحفيين"اليوم سنكون غير مرشحين للفوز وهذا لا بأس به. علينا أن نظل واثقين في أنفسنا ونقدم أداء جيدا".

وردا على سؤال حول كيفية تعامل بايرن مع سيتي، قال توخيل "أندية بيب تتميز بأسلوبه الفريد دائما. سنحاول إيجاد طرق للمنافسة سواء بالكرة أو بدونها.

"ستكون هناك لحظات نعاني فيها وسيتعين علينا الدفاع ككتلة واحدة ومحاولة التغلب على ذلك والحصول على المزيد من الاستحواذ".

واتفق المدافع الهولندي ماتيس دي ليخت مع مدربه توخيل وأكد أهمية منع وسط خط سيتي من دعم هجومه، خاصة هداف دوري أبطال أوروبا إرلينج هالاند.

وقال دي ليخت "من الواضح أنها ستكون مباراة صعبة. من المهم أن يكون دفاعنا منظما جيدا. هالاند لاعب رائع، لكن سيكون الأمر صعبا عليه إذا لم يحصل على تمريرات جيدة من زملائه في الفريق".

وأعلن بايرن أمس أن مهاجمه إيريك مكسيم شوبو-موتنج سيغيب عن المباراة بسبب إصابة في الركبة. وقال توخيل إن لديه قائمة مختصرة بالبدائل.

وأضاف "لا يوجد سبب لعدم قدرة سيرج جنابري على اللعب في الهجوم. ربما لا يمتلك الطول الفارع لكن توماس مولر وساديو ماني كذلك".

لكن المدرب الألماني اعترف أن غياب مهاجمه الكاميروني سيكون مؤثرا عند الدفاع في الركلات الثابتة.